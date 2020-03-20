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20.03.2020 18:35
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам о коронавирусе

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура впервые потребовала ограничить доступ к фейковым новостям о коронавирусе.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор восемь требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации о ситуации с коронавирусной инфекцией в РФ. С учетом наличия признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15. КоАП РФ, Роскомнадзору предложено принять предусмотренные законом меры реагирования.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры, к примеру, 16 марта на сайте СМИ "Эхо Москвы" было опубликовано интервью с политологом Валерием Соловьем. Со ссылкой на анонимные источники он сообщил, что в России имеется порядка 1600 подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130-180 тысяч.

В то же время, как отметили в Генпрокуратуре, согласно официальной информации Роспотребнадзора, по состоянию на 18 марта 2020 года в Российской Федерации проведено более 122 тысяч исследований на коронавирус. Зарегистрировано 147 случаев коронавирусной инфекции. Выписано после выздоровления пять человек.

"Распространяемые под видом достоверных сообщений ложные сведения, связанные с коронавирусной инфекцией, способствуют эскалации панических настроений среди населения, а также нарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность", - официально заявили в Генпрокуратуре.

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