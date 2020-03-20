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20.03.2020 23:57
Рубрика: В мире

Глава минздрава Перу отправлена в отставку из-за коронавируса

В Перу президент страны Мартин Вискарра отправил в отставку министра здравоохранения Элизабет Иностросу, передает ТАСС. Причиной стало недовольство работой ведомства в профилактике и борьбе с коронавирусом.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
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"Мы решили произвести изменения в кабинете министров, - пояснил Вискарра свое решение. - Министра здравоохранения Элизабет Иностросу, на наш взгляд, нужно поблагодарить за ее работу. Но строгий анализ ситуации заставляет нас принять решение о ее замене на другого врача, являющегося экспертом в вопросах общественного здравоохранения".

Таким экспертом, судя по всему, является свежеиспеченный глава ведомства Виктор Самора Месиа.

Всего же, по данным минздрава Перу, в стране заражены коронавирусом 263 человека. Четыре случая завершились летальным исходом.

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