Горячая линия "Стопкоронавирус" за три дня работы приняла 19 тысяч звонков

Граждане, отметили в совете, чаще всего интересуются симптомами заболевания, просят о консультации по средствам индивидуальной защиты и оформлению дистанционного больничного. Сюда же можно передать свои предложения по дополнительным мерам борьбы с коронавирусом, жалобы на действия работодателей, медицинского персонала или отсутствие потребительских товаров в розничных магазинах.

Свою работу линия начала 16 марта. Ее номер - 8-800-2000-112. Звонки бесплатные. Приемом сообщений занимаются 200 специально подготовленных операторов. Они работают посменно в круглосуточном режиме.