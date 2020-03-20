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20.03.2020 12:14
Рубрика: В мире

Грузия с 21 марта прекращает авиасообщение со всеми странами

Текст: Владимир Шилов

Грузия с субботы, 21 марта, прекращает авиасообщение со всеми странами мира. Как заявил советник премьер-министра страны Ираклий Чиковани, полеты в республику и из нее приостанавливаются на неопределенное время. Исключение сделано лишь для специальных рейсов национальных авиакомпаний.

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"Было принято решение, что с завтрашнего дня полностью прекращается авиасообщение и будут осуществляться только авиарейсы грузинских авиалиний, которые согласованы с правительством", - отметил Чиковани на брифинге. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время в Тбилиси всерьез рассматривают принятие более жестких мер для предотвращения пандемии коронавируса. Среди них - введение чрезвычайного положения, что позволит привлечь войска для обеспечения карантинных мероприятий.

В мире экс-СССР Грузия Распространение коронавируса COVID-19

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