Инновации на страже жизни и здоровья

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул: самое лучшее оружие для борьбы с болезнями - наука и техника. Человечество не может победить катастрофы и эпидемии без развития науки и технических инноваций. Проведение научных исследований по профилактике и борьбе с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, должно стать важной неотложной задачей.