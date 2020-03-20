Инновации на страже жизни и здоровья

Сегодня Медиакорпорация Китая, сразу вслед за седьмой серией документального сериала "Как Китай борется с COVID-19", представляет к просмотру и восьмую часть, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Ее название - "Наука против вируса".
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул: самое лучшее оружие для борьбы с болезнями - наука и техника. Человечество не может победить катастрофы и эпидемии без развития науки и технических инноваций. Проведение научных исследований по профилактике и борьбе с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, должно стать важной неотложной задачей.