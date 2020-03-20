Ювелирное экспортное бюро планируют создать в ЕАЭС

Даже на фоне текущих экстраординарных событий жизнь продолжает включать в повестку дня и вопросы не менее приземленные: скажем, развитие бизнеса ювелирной отрасли стран Евразийского экономического союза.

Перспективы создания единого ювелирного экспортного бюро были обсуждены в штаб-квартире ЕЭК, сообщили в пресс-службе экономической комиссии (ЕЭК). Участники совещания, в частности, поддержали инициативу представителей армянского бизнеса о проведении ювелирного конгресса. Совмещенный с регулярными ювелирными ярмарками, он мог бы стать современной профессиональной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов ювелирной отрасли ЕАЭС, пояснили в ЕЭК.

Рассматривалась и активно обсуждалась и инициатива российского бизнеса по обнулению ввозных пошлин на бриллианты массой до 0,3 карата. Правда, учитывая разные позиции сторон, было предложено дискуссию по данному вопросу пролонгировать. "Для выработки окончательного решения белорусской стороной было предложено организовать встречу на уровне ведущих производителей ювелирной отрасли", - уточнили в пресс-службе.

В ЕЭК дали понять, что, несмотря на признание большинством сторон объективной необходимости создания бюро, "многие вопросы по его формированию остаются дискуссионными", - уточнили в ЕЭК. - В частности, добавили они, это касается организационно-правовой формы будущего бюро, порядка взаимодействия с государственными органами, условий членства, особенностей финансирования деятельности и распределения взносов, а также порядка определения стандартов качества и соответствия ГОСТам.