Южная Корея вводит тест на COVID-19 для всех, кто въезжает из Европы и РФ

В целях предотвращения повторного проникновения коронавируса власти Южной Кореи объявили об ужесточении контроля на границе. Все прибывающие из Европы будут в обязательном порядке проходить тест на COVID-19. Если же граждане европейских стран намерены прожить в Корее длительный срок, то они будут помещены на двухнедельный карантин. Все эти меры касаются также и тех, кто прибывает в Южную Корею из Российской Федерации.

Еще вчера официальные представители Республики Корея заявили, что они намерены ужесточить контроль на границе. Поводом для этого стало резкое увеличение численности заболевших коронавирусом в Европе. Это вызвало опасения, что въезжающие из ЕС могут спровоцировать вторую волну COVID-19 в Южной Корее.

В итоге сегодня власти РК обнародовали новый пакет мер, который начнет действовать с 00 часов в воскресенье 22 марта. Коснутся новые меры пока тех, кто прибывает из стран Европы, включая и самих корейцев. В итоге с воскресенья все, кто будет въезжать в Южную Корею из Европы, в обязательном порядке должны будут проходить полноценный тест на COVID-19. Если анализы покажут заражение, то больные будут направляться в государственные стационары Республики Корея.

Кроме того, все иностранцы, которые прибывают из Европы и намерены прожить в Корее более 90 дней, а также сами граждане РК, обязаны будут также в течение 14 дней находиться на карантине. Если у въезжающего иностранца есть постоянное место жительства в Корее, то он или она должен будет находиться в карантине там, где живет, а если нет жилья, то будет помещен в предоставляемые властями Кореи стационары.

Те же, кто намерен пробыть в Южной Корее в течение короткого срока, то есть 90 и менее дней, будут освобождены от двухнедельного карантина, но после прохождения теста на COVID-19 должны будут в течение 14 дней ежедневно сообщать о своем состоянии местным медикам, которые будут обзванивать их.

Представители властей РК пояснили, что в понятие "прибывающие из Европы" включаются также и те, кто будет въезжать с территории РФ. Поэтому новые меры касаются также и россиян, корейцев, а также граждан третьих стран, если они прибывают в Корею из РФ.

Чиновники Южной Кореи также предупредили всех иностранцев, что в случае нарушения правил поведения, введенных в связи с COVID-19, представителей других стран могут принудительно депортировать. Как отметил один из южнокорейских госслужащих, в последние несколько дней были зафиксированы случаи, когда иностранцы, которые должны были находиться на карантине дома, разгуливали по улицам, подвергая опасности заражения других.