Из-за коронавируса и "удаленки" возник дефицит ноутбуков

Из-за коронавируса и перехода многих сотрудников на удаленную работу в России возник дефицит ноутбуков.

Повышенный спрос на электронику привел к тому, что у крупнейших дистрибьюторов на складах ее осталось мало. А поставки из Китая задерживаются, так как производство там восстановилось не до конца. Сказалось и падение курса рубля. Россияне начали покупать технику заранее, опасаясь повышения цен.

В период со 2 по 8 марта продажи ноутбуков увеличились на десять процентов, а с 9 по 15 марта рост составил 27 процентов. Самыми популярными стали портативные компьютеры дороже 40 тысяч рублей. Рынок оказался просто не готов к такому ажиотажу, спрос на ноутбуки вырос более чем в пять раз. В достаточном количестве пока есть стационарные компьютеры, в том числе мини-ПК.

Дефицит на рынке сохранится, предположительно, два-три месяца, пишет РБК.