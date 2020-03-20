Кабмин подготовил план мероприятий в условиях распространения коронавируса

Новости

В Краснодаре двух застройщиков осудят за хищение 190 млн рублей 19:00
Ласицкене, Шубенков и Сидорова покинут комиссию спортсменов ВФЛА 18:47
В Геленджике грудной ребенок погиб под бетоносмесителем 18:41
Смолов не планирует возвращаться в РФ во время паузы в чемпионате Испании 18:29
Денис Проценко: Коронавирус закончится не позже сентября 18:25
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19 18:16
Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов" 18:09
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне 18:03
В МВД назвали фейком запрет въезда в Москву подмосковных водителей 18:01
В Заполярье началась работа над программой поддержки культуры 17:57
В Болгарии к борьбе с коронавирусом подключат армию 17:56
Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов" 17:55
Коронавирус "подкосил" британский авиасалон Фарнборо 17:53
Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест 17:52
Путин оценил работу сотрудников ТАСС 17:47
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку 17:46
Источник: Знарок продолжит работать в "Спартаке" 17:46
Разные группы врачей пришли к разным выводам о сезонности COVID-19 17:46
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран 17:42
В ФРГ пригрозили ужесточить карантин из-за "несознательных" граждан 17:39
Яблоневую аллею заложили в Гомеле в честь 75-летия Победы 17:39
Сотрудников администрации президента пока не будут переводить на "удаленку" 17:39
Женщинам с анорексией и булимией посоветовали уйти в VR 17:31
Пассажиры рейса из Вьетнама в Читу усмирили авиадебошира 17:30
Севастопольский театр покажет спектакли онлайн 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 18:44
Рубрика: Власть

Кабмин подготовил план мероприятий в условиях распространения коронавируса

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство опубликовало свой план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивости развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи распространением новой коронавирусной инфекции. Документ утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным 17 марта. Многие его положения уже действуют или будут запущены в самое ближайшее время.
Фото: AP Photo/Paul Sancya
Российская вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев
Фото: Сергей Николаев/РГ
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом

В план включены 54 меры. Они разбиты на четыре группы: по обеспечению товарами первой необходимости и поддержке населения, поддержке оказавшихся в зоне риска отраслей экономики, по помощи малому и среднему бизнесу и блок общесистемных шагов. На поддержку экономики кабинет министров зарезервирует до 300 миллиардов рублей.

Как не раз подчеркивали в правительстве, это только первоочередные шаги. По мере необходимости они будут дополняться новыми.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься
Минтруд разъяснил оплату больничных при карантине из-за коронавируса
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента