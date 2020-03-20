Кабмин подготовил план мероприятий в условиях распространения коронавируса

В план включены 54 меры. Они разбиты на четыре группы: по обеспечению товарами первой необходимости и поддержке населения, поддержке оказавшихся в зоне риска отраслей экономики, по помощи малому и среднему бизнесу и блок общесистемных шагов. На поддержку экономики кабинет министров зарезервирует до 300 миллиардов рублей.

Как не раз подчеркивали в правительстве, это только первоочередные шаги. По мере необходимости они будут дополняться новыми.