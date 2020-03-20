Кабмин разрешил отсрочку арендных платежей для бизнеса

Для получения отсрочки по платежам за аренду в 2020 году государственного или муниципального имущества предприятиям малого и среднего бизнеса необходимо обратиться за подписанием дополнительного соглашения.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение для Росимущества и федеральных органов исполнительной власти, утвердив механизм поддержки малого бизнеса через отсрочку арендных платежей за пользование госимуществом в этом году. Органы власти должны в течение трех рабочих дней известить субъекты МСП о такой возможности. На заключение дополнительного соглашения глава правительства дал три рабочих дня с момента соответствующего обращения со стороны арендатора. Выплаты равными частями переносятся на 2021 год или по соглашению сторон возможны иные условия.

Регионам и муниципалитетам рекомендуется также руководствоваться этим порядком при работе с малым и средним бизнесом.