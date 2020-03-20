Как бороться с лишним весом у домашних животных

Никто не нуждается в человеке так, как собака или кошка. У большинства из нас именно такие хвостатые, и мы их очень любим. Но зачастую наша любовь ведет к неправильному рациону и чрезмерному питанию - в результате животное набирает лишний вес, а это всегда оказывает повышенную нагрузку на здоровье, ведет к болезням и напрямую влияет на продолжительность жизни. Как избежать проблемы лишнего веса у питомцев, а если он уже есть, как бороться с этим, рассказала президент Общества ветеринарной диетологии и клинического питания, врач-гастроэнтеролог Дарья Федотова в рамках завтрака с экспертом, организованного Royal Canin.

Очевидная вещь, но далеко не всегда понятная владельцам: животное не в состоянии контролировать себя в плане питания. Данная функция всегда лежит на хозяине. Однако, по словам Федотовой, многие из тех, кто обращается к ветеринарам, в действительности не видят проблему избыточного веса у своего питомца. Цифры, которые приводит ветврач, безапелляционны: 80% домашних кошек и 40% собак имеют лишние килограммы.

Кошки

В силу менее активного образа жизни кошки более склонны к полноте. По своей натуре усатые - охотники, но в домашних условиях кошки свои природные навыки почти не использует и проводят большую часть времени в созерцании. Малоподвижность ведет к неминуемому увеличению в размерах. Поэтому на первое место выходит вопрос питания.

Кошки крайне уязвимы - для здоровья им нужна специальная кислота, которая содержится в мышах и в сухом корме. Вот почему не рекомендуется использовать исключительно натуральное кормление - его нужно тщательно подбирать, в противном случае эффект может быть губительным, утверждает эксперт. В то же время кошка не может быстро худеть из-за своего обмена веществ. Ей требуется есть белок каждый день.

Поэтому сухой корм должен быть качественным, со сбалансированным и понятным для владельца составом, который кошке необходим. Все сухие корма делятся на классы, и гастроэнтеролог советует выбирать из тех, что относятся к сегментам премиум и суперпремиум. Объяснение простое: чем ниже классом и дешевле корм, тем меньше полезных элементов в нем содержится.

Важно не злоупотреблять влажным кормом. Для кошки это не более чем лакомство. Допустимая доза в рационе - 30% при 70% сухого. Также надо разделять полноценный прием "сушки" и "влажки" - смешивать кормежку нельзя, настаивает Федотова. Исключением является добавление незначительного количества влажного корма или, например, кошачьего паштета в сухой для лучшего аппетита. Впрочем, "влажку" можно и вовсе не давать - на здоровье животного это никак не скажется. В свою очередь миска с сухим кормом должна быть всегда наполнена - кошка может делать по 30 подходов в день и в отличие от тех же собак не будет объедаться.

Собаки

Собаки активнее кошек, а потому, и лишний вес у них встречается реже. Однако проблема все равно существует. Ожирение собак часто сказывается на суставах, и животное начинает испытывать трудности с передвижением. При этом худеть собакам проще, чем кошкам - в этом плане они похожи на людей. Есть породы, более склонные к полноте. Например, лабрадоры или бигли.

Причиной чрезмерного веса может быть как питание, так и генетика. Но в любом случае, если животное имеет лишние килограммы, необходимо сдать тест на гормоны, призывает врач. Раз в год вне зависимости от наличия или отсутствия болезней следует проходить диспансеризацию - это поможет выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях и продлит жизнь питомца.

Сухие собачьи корма, как и кошачьи, делятся на те же классы - выбирать лучше из категорий премиум и суперпремиум. Добавлять натуральную еду в "сушку" можно только в незначительных количествах, обращает внимание ветеринар. Собака не знает меры и способна съесть все за раз. Поэтому следует строго дозировать порции, рассчитывая необходимое количество исходя из веса каждого питомца, и давать их единожды два раза в день - утром и вечером. Так собака будет здорова и всегда в форме.

Более подробно прочитать о правильном кормлении домашних животных можно на сайте Общества ветеринарной диетологии и клинического питания.