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20.03.2020 20:20
Рубрика: В мире

Как Джонсон собирается менять ситуацию с COVID-19

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Во время ежедневной пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил страну, что ровно через 12 недель ситуация с коронавирусом радикально изменится. Это сенсационное, но не получившее пока никакого дополнительного разъяснения от главы правительства заявление вызвало замешательство среди британских журналистов и врачей.

Их попытки понять смысл озвученной сенсации так толком ни к чему не привели. Что не удивительно, поскольку никакого "прорыва" пока на британских фронтах борьбы с пандемией не наблюдается. Число зараженных растет вместе с количеством летальных исходов заболевания - только за последние сутки скончались 29 человек. Общее число жертв коронавируса составляет на сегодня 144 человека. Большинству не переживших вирус было от 44 до 96 лет, и большая часть из них страдала хроническими заболеваниями. Всего заражено коронавирусом в Британии 3269 человек.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
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В Лондоне сосредоточено сегодня наибольшее число носителей вируса. Самым зараженным районом столицы стал Вестминстер - именно здесь располагается парламент, канцелярия премьер-министра, Букингемский дворец, а также прославленные музеи Британии и главные универмаги страны.

Правительство пока отказывается приостановить работу городского транспорта - закрыты лишь несколько линий метро на которых нет перехода, как и до объявления пандемии работают пабы, рестораны, музеи. Однако англиканская церковь решила не проводить венчания и крестины по традиционному обряду, ограничив количество присутствующих на церемонии пятью людьми.

Весьма спорной новацией кажется и решение правительства о призыве в строй врачей-пенсионеров. Многие из уходящих на пенсию в 65 лет британских врачей несомненно вернутся в строй, другое дело, смогут ли освоить ушедшие вперед медицинские технологии. И не ухудшат ли сами и без того печальную статистику, являясь представителями группы риска.

Между тем правительство Джонсона подготовило чрезвычайный законопроект о коронавирусе на случай масштабного распространения заболевания в стране. Этот законопроект предполагает ограничение свободы граждан и передачу всей полноты власти правительству для эффективной борьбы с коронавирусом. Особые полномочия могут вступить в силу, если инфицированными окажутся 80 процентов населения Соединенного Королевства.

Фото: BEN STANSALL / AFP
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В законопроекте, содержащем десятки пунктов, содержатся и три положения, ограничивающие личные права и свободы граждан. Например, принуждение к обследованию для людей, у которых подозревается коронавирус - за отказ от освидетельствования предполагается штраф в 1000 фунтов стерлингов. Также возможен запрет массовых собраний мероприятий, также под угрозой штрафа для нарушителей.

И наконец - временное закрытие аэропортов, международных железнодорожных терминалов и морских портов. Это произойдет, если из-за массового характера заболевания сотрудники пограничной службы не смогут обеспечить полноценную охрану границ. Однако правительство Британии подчеркивает, что реализация таких мер вероятна лишь в случае самых серьезных обстоятельств.

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