Как сохраняют в Беларуси лесное богатство страны

Несмотря на активную хозяйственную деятельность, Беларусь по-прежнему может гордится масштабами и красотой своего лесного богатства, с заслуженным оптимизмом констатирует первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.

Во-первых, пояснил он 20 марта в пресс-центре БЕЛТА, зеленые насаждения занимают 39,9 процента территории республики, которая "входит в первую десятку лесных государств Европы с общей площадью земель свыше 9,6 млн га". А во-вторых, по данным эксперта, с 1994 года размеры этих угодий достигли 8280,3 тысячи га и увеличилась на 4,4 процентного пункта. Кроме того, общий запас древесины на корню, согласно статистики, за этот период составил более 1,8 млрд куб. метров, а средний возраст насаждений подрос с 44 до 56 лет.

Все леса страны, сообщил Шатравко, делятся на четыре категории: природоохранные, рекреационно-оздоровительные, защитные и эксплуатационные. Хозяйственная деятельность, уточнил он, ведется в основном в эксплуатационных лесах, площадь которых составляет сегодня примерно 5,4 млн га. Размер защитных зон - 2,3 млн га, природоохранных - 1,6 млн га, а рекреационно-оздоровительных - 0,36 млн га.

"Ежегодно работники лесхозов высаживают новые леса на площади не менее 30 тысяч га. Особое внимание уделяется восстановлению участков, пострадавшим от усыхания хвойных насаждений, ветровалов и буреломов", - рассказал чиновник, добавив, что в прошлом году лесоводами восстановлено 51,8 тысяч га леса, в том числе за счет посева и посадки было заложено 43,8 тысячи га новых лесов.

Лесхозы не могут ждать милости от природы. По словам Валентина Шатравко, они ежегодно выращивают около 350 млн стандартных сеянцев и саженцев и заготавливается около одной тысячи тонн шишек хвойных пород, из которых потом получают свыше 10 тонн качественных семян сосны, ели и лиственницы. Заготавливаются семена и лиственных пород. А в среднем за год специалисты подготавливают около 100 тонн лесных семян.