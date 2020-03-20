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20.03.2020 16:00
Рубрика: Общество

Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение

Текст: Ксения Колесникова
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение? Министерство просвещения выпустило рекомендации для регионов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Допускается работа обучающихся в "виртуальных группах", в том числе с помощью систем видео-конференц-связи, - говорится в документе.

При этом колледжи и техникумы смогут сами выбрать удобные для учебы электронные ресурсы и приложения.

Что еще важно? Если перевести студентов колледжей на онлайн-обучение не получится, можно предусмотреть возможность предоставления им каникул, либо перевода обучающихся на по индивидуальные учебные планы.

Фото: iStock
Минпросвещения опубликовало рекомендации по дистанционному обучению

А теперь пошагово: что могут сделать колледжи?

1 Издать приказ о временном переходе на дистанционное обучение в связи с особыми обстоятельствами.

2 Назначить ответственного за консультирование педагогов и студентов по использованию электронных образовательных технологий.

3 Обеспечить создание тестовых заданий, публикацию объявлений, сбор письменных работ студентов, организацию текущей и промежуточной аттестации.

4 Разместить на своем официальном сайте инструкцию для студентов и педагогов о том, как получить или восстановить свой логин и пароль, а также инструкции по организации работы в "виртуальных" и "совместных" группах.

5 Самостоятельно отобрать и рекомендовать цифровые сервисы для проведения вебинаров, онлайн консультаций, коллективного обсуждения и коллективного проектирования.

6 Определить, какие учебные дисциплины могут быть реализованы с помощью онлайн курсов, какие из них потребуют присутствия студента перед компьютером в строго определенное время, а какие могут осваиваться в свободном режиме.

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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7 Опубликовать на своем сайте расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго определенное время.

8 Перенести на другой период времени занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием.

9 Локальным актом определить, какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году, и внести изменения в основные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.

10 Обеспечивать постоянную дистанционную связь со студентами.

11 График практики можно будет сдвинуть.

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