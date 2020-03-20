Все главные культурные события сменили прописку и перешли в онлайн. Закрыв из-за угрозы распространения коронавируса двери для посетителей, музеи, театры, библиотеки и концертные залы переместились в виртуальное пространство, где культурная жизнь продолжает бить ключом.

В театр на YouTube

Сайт Большого театра 29 марта порадует зрителей онлайн-трансляцией балета "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского, а 19 апреля покажет балет "Драгоценности" в хореографии Джорджа Баланчина на музыку Габриэля Форе, Игоря Стравинского и Петра Чайковского.

Youtube-канал Малого театра дает возможность познакомиться с аудиозаписями спектаклей начиная с 1938 года.

Мариинский театр приглашает на собственный телевизионный канал, где ведет трансляции лучших спектаклей. Сейчас там можно посмотреть творческую мастерскую молодых хореографов в рамках XIX Международного фестиваля балета "Мариинский", а 22 марта зрителей ждет закрытие IV Международного фестиваля арфы "Северная лира".

Окно в мир классической музыки распахнули Московская и Санкт-Петербургская филармонии. На сайте столичной филармонии доступны почти 2,5 тысячи видеозаписей концертов и интервью со звездами современной академической музыки. Петербургская филармония раз в неделю транслирует свои лучшие концерты - благодаря профессиональной записи звука и съемке пятью камерам создается полное ощущение реального присутствия в зале. На сайте филармонии и в соцсети "ВКонтакте" 25 марта можно будет "посетить" концерт, посвященный 75-летию МДТ - Театру Европы. За дирижерским пультом Юрий Темирканов.

Приобщиться к мировым театральным и музыкальным шедеврам можно, например, на сайте Нью-Йоркского Метрополитен-опера, где каждый день в 19.30 по местному времени показывают новую оперу-жемчужину из коллекции онлайн-спектаклей, записанных за последние 14 лет.

Баварская государственная опера 21 марта покажет балет "Снежная Королева" Ханса Абрахамсена, а 11 апреля порадует мировой премьерой "7 смертей Марии Каллас" Марины Абрамович.

Музыка в прямом эфире

Любителей современной музыки должен заинтересовать бесплатный концерт рок-группы "Би-2", который она сыграет 20 марта на платформе онлайн-кинотеатра Okko. Шоу начнется в 19.00 по московскому времени.

Если вы давно не были на выставках, то карантин - самое время, чтобы отправиться в виртуальный тур по главным музеям мира

Лидер британской рок-группы Coldplay Крис Мартин провел дома мини-концерт, который транслировал для фанатов в Instagram (запись концерта доступна для всех). В течение получаса музыкант исполнил главные хиты группы на акустической гитаре и синтезаторе. Добавить нотку позитива в текущую мрачную ситуацию решила и панк-рок группа Yungblud и отыграла в прямом эфире на канале YouTube часовой концерт, запись которого теперь открыта для всех желающих.

Лувр 3D

Если вы давно не были в музее, то карантин - самое время, чтобы отправиться в виртуальный тур по Государственному музею им. А.С. Пушкина, Третьяковской галерее, Историческому музею, Эрмитажу или Русскому музею. Музей Победы подготовил новые виртуальные интерактивные экскурсии для детей и подростков. Не забудь заглянуть на страничку музея-заповедника "Кижи" и побродить онлайн по усадьбе Льва Толстого в Ясной Поляне, Музею пермских древностей, Есенинской избе в Константинове или Государственному историко-археологическому музею-заповеднику "Херсонес Таврический".

Пара нажатий клавиш перенесут в Венский музей истории искусств, музей Ван-Гога в Амстердаме, Лувр, Версальский дворец или Национальный музей Кореи.

Почти все ведущие музеи мира активно используют технологию Google Street View, которая позволяет добиться максимального эффекта присутствия и добавляет яркости и правдоподобия виртуальным прогулкам по залам и даже закрытым от глаз посторонних хранилищам музеев.

Книги попали в Сеть

Библиотеки тоже не сдают своих позиций и переходят на онлайн-обслуживание читателей. Записаться онлайн теперь можно даже в "Ленинку", для этого понадобится лишь скан паспорта. Более того, Российская государственная библиотека открывает для своих читателей внутренние ресурсы, доступ к которым раньше был возможен только внутри здания. Библиотека также дает доступ к научным ресурсам Wiley Online Library (контент-платформе нового поколения, выпускающей издания для исследователей, ученых, студентов и преподавателей высшей школы практически по всем дисциплинам) и ресурсам издательства Springer.

Всегда доступна для читателей Национальная электронная библиотека, которая хранит в себе более 4 миллионов электронных копий книг, учебной и периодической литературы, диссертаций и авторефератов, монографий, патентов, нот, изобразительных и картографических изданий. А детям и подросткам будет любопытно посетить Национальную электронную детскую библиотеку, где в свободном доступе находятся более 10 тысяч оцифрованных книг, подшивки детских журналов за последние 100 лет и почти 4,5 тысячи диафильмов.

Кстати

Министр культуры РФ Ольга Любимова дала поручение всем учреждениям культуры разработать онлайн-программы. В ближайшее время все федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках. Также ведомство напоминает о портале Культура. РФ - чтобы просмотреть весь видеоконтент бесплатной площадки понадобится более 250 дней в режиме нон-стоп.