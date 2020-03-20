Кардиологи предупредили об осложнениях от коронавируса у сердечников

В Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии Минздрава России (ФГБУ "НМИЦ кардиологии") разработали рекомендации для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, о том, как уберечься от новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Как напоминает заместитель генерального директора ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России, профессор Нана Погосова, наличие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) повышает риск более тяжелого течения и неблагоприятных исходов COVID-19. Если в общей популяции заболевших новым коронавирусом смертность составляет 2,3%, то среди пациентов с хроническими заболеваниями летальность повышается в 2-3 раза и составляет около 6-7% (при наличии артериальной гипертонии - 6,0%, онкологических заболеваний - 5,6%, хронических болезней легких - 6,3%, сахарного диабета - 7,3%). Наибольшая же смертность отмечается как раз у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца (ИБС) и другими проявлениями клинического атеросклероза. Смертность от коронавируса среди таких больных составляет 10,5%. Важную роль играет и возраст. Пожилые люди, у которых как раз чаще всего и присутствуют болезни сердца и сосудов, - в группе особого риска. У пациентов 70-79 лет, страдающих от сердечно-сосудистых патологий, смертность от COVID-19 составляет 8%, у пациентов старше 80 лет - 14,8%.

Тем не менее, по словам Наны Погосовой, важно понимать, что около 90% пациентов с ССЗ, заболевших коронавирусной инфекцией, благополучно выздоровели. "Своевременное предоставление пациентам с ССЗ достоверной информации - крайне важная медицинская мера с точки зрения предотвращения паники и страха, которые сами по себе могут существенно ухудшить состояние пациентов", - отмечает профессор.

Для того, чтобы не оказаться в числе заболевших, "сердечникам" нужно придерживаться несложных профилактических мер.

Прежде всего, необходимо существенно ограничить свои контакты, больше находиться дома, избегать любых людных мест, поездок на разных видах транспорта. При вынужденном посещении общественных мест соблюдать безопасную дистанцию (более 1,0-1,5 метра) в отношении других людей, носить медицинскую маску, отказаться от рукопожатий, не трогать руками лицо, глаза, нос и рот, как можно чаще мыть руки с мылом и использовать спиртосодержащие дезинфицирующие жидкости. После мытья сушить руки с помощью бумажных салфеток или бумажных полотенец. Не следует использовать ультрафиолетовые лампы и приборы для обеззараживания рук.

При появлении симптомов коронавирусной инфекции важно не затягивать с обращением за медицинской помощью. Нужно вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства или "скорую помощь". Это поможет снизить вероятность неблагоприятных исходов.

Профессор напомнила, что основными симптомами коронавирусной инфекции являются повышенная температура тела и кашель. Могут также отмечаться одышка, мышечные боли и более редко (менее чем у 10% пациентов) спутанность сознания, першение или боль в горле, насморк, боль в груди, диарея, тошнота и рвота.

Могут ли сердечные лекарства способствовать проникновению коронавируса в организм?

Нана Погосова отметила, что в последнее время все чаще появляются сообщения об опасности приема пациентами с ССЗ ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и антагонистов рецепторов к ангиотензину II (АРА). В экспериментальных моделях установлено, что рецепторы АПФ являются "входными воротами" для коронавируса при его проникновении в клетки человека. В этой связи появились предположения о том, что прием ИАПФ и АРА может повышать риск заболевания коронавирусной инфекцией у пациентов, принимающих эти группы препаратов. "В связи с тем, что ИАПФ и АРА являются важным компонентом лечения у миллионов пациентов с артериальной гипертонией и другими ССЗ, Американский колледж кардиологов, Американская ассоциация сердца и Американское общество сердечной недостаточности опубликовали 17 марта 2020 года совместное заявление. В нем подчеркивается, что на данный момент нет никаких серьезных доказательств наличия каких-либо специфических эффектов от приема ИАПФ и АРА у пациентов с ССЗ, заболевших COVID-19. Не следует отменять препараты из этих групп, если они были назначены пациентам до возникновения вирусной инфекции", - подчеркивает Погосова.

Она также уточняет, что от COVID-19 не защищают горячие ванны и сауны. Напротив, они могут быть опасны, особенно для пациентов с ССЗ. То же самое касается попыток "лечения" коронавирусной инфекции с помощью алкоголя.

"При появлении симптомов коронавирусной инфекции нельзя заниматься самолечением, в частности, принимать антибиотики. Они не эффективны на начальном этапе развития заболевания, но назначаются врачами стационаров в случаях развития пневмонии вирусно-бактериальной природы. Пациенты с ССЗ более чувствительны не только к COVID-19, но и другим инфекционным заболеваниям, особенно инфекциям дыхательных путей. Показано, что у пациентов с ССЗ обычный сезонный грипп увеличивает риск развития осложнений, в частности, острой сердечной недостаточности. Именно поэтому как в действующих национальных, так и международных рекомендациях по кардиоваскулярной профилактике всем пациентам с сердечно-сосудистым заболеваниями, особенно пожилым, рекомендуется регулярно проходить вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции", - добавила профессор.