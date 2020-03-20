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20.03.2020 12:46
Рубрика: В мире

Клад династии Северная Сун обнаружен в Китае

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На севере Китая при проведении реставрационных работ на культурных объектах в провинции Хэбэй рабочий обнаружил сосуд с древними монетами, возраст которых составляет около 1000 лет.

Как сообщает агентство "Синьхуа", клад был найден при проведении работ по сохранению исторических культурных объектов в деревне Чжанхуабао, округ Вэйсянь. Один из рабочих обнаружил несколько древних монет возле местного храма.

Фото: Washington University in St. Louis
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Он начал копать и наткнулся на глубоко зарытый сосуд. Внутри него находилось более 1000 медных монет. К сожалению, их состояние оставляет желать лучшего. Большинство из них слиплись и заржавели.

Клад был передан экспертам. Они установили, что монеты датируются периодом правления династии Северная Сун (960-1127 годы нашей эры). Кстати, на место находки отправлены археологи, они проведут дополнительные раскопки. Монеты переданы в отдел по защите культурных реликвий, специалисты которого очистят их и восстановят.

Там же, в провинции Хэбэй на севере Китая, археологи обнаружили 412-летнее надгробие, относящееся ко времени правления династии Мин (1368-1644 годы нашей эры). Оно было найдено на строительной площадке в районе Фэйсян в пригороде Ханьданя.

Высота надгробия составляет 163 см, ширина - 63,5 см, а толщина - 19,3 см. На нем высечена надпись, состоящая из 392 символов. Текст повествует об истории миграции семьи из провинции Шаньси, ее вкладе в общественную жизнь, делах главы семьи и многом другом.

"Этот надгробный камень предоставил нам ценные материалы для исследования местной погребальной культуры и народных обычаев", - сказал Чжан Хайинь, глава провинциального бюро культуры.

Добавим, что под надгробием были обнаружены останки двоих человек, мужчины и женщины. Вероятно, это была супружеская пара.

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