Колебания курса валют приведут к росту цен на импортный алкоголь

Объективных предпосылок для возникновения дефицита алкогольной продукции на российских прилавках нет. Об этом "РГ" сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Из явных затруднений, которые могут возникнуть и повлиять на наличие товара на полках - только ограничения в передвижении транспорта через границу, если они будут введены", - пояснили в АКОРТ.

Однако даже при бесперебойных поставках импортного алкоголя цены на него в скором времени пойдут вверх. Причиной тому станет резкий скачок курса валют. "После того, как запас продукции по старым поставкам закончится, новые уже закупки будут осуществляться по новому курсу, это повлияет на цену продукции на полках", - сообщили в АКОРТ.

Заметить повышение цен на импортный алкоголь в торговых сетях можно будет уже в начале следующей недели. "Привычные цены станут дороже с понедельника-вторника на 10-15%", - сообщил председатель комитета по экономике общероссийской общественной организации МГО "Опора России" Алексей Каневский.

При этом ряд импортных напитков из-за ситуации с коронавирусом может выпасть из ассортимента. В первую очередь, это касается вин, а также крепкого алкоголя, среди которого виски и коньяк. "Из-за карантина закрываются зарубежные предприятия. В частности, в Италии, Германии, Франции. Более того, есть задержки с отгрузкой товаров. Особенно, если они идут через границу с Польшей, где наблюдаются многодневные очереди", - пояснил Каневский.

И все же для большинства покупателей проблемы с завозом импортного алкоголя будут не слишком заметны. Во всяком случае в течение ближайших месяцев. Поэтому впадать в панику, по словам члена Международной и Российской ассоциации сомелье Элины Денисовой, не стоит. Без напитков с градусом страна не останется.

Во-первых, компании-импортеры сделали достаточно запасов спиртного. Во-вторых, основной объем производства ряда напитков - водки и пива - приходится не на зарубежные, а на отечественные предприятия.

Среди перспективных направлений развития рынка - уход в онлайн-формат. Правда, пока интернет-торговля алкоголем в стране запрещена.

Законопроект о дистанционной продажа алкоголя, предложенный Минфином, обсуждается с 2017 года. Однако пока так и не одобрен. Решение по этому вопросу, как сообщили в Минпромторге, может быть принято уже в ближайшее время.