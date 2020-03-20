Коронавирус "подкосил" британский авиасалон Фарнборо

Британские власти приняли решение отметить в этом году авикосмический салон в Фарнборо, сообщили устроители мероприятия.

"Мы тщательно взвесили все "за" и "против", однако беспрецедентное влияние глобальной пандемии заставило нас принять это решение в интересах безопасности и здоровья участников и посетителей салона", - говорится в распространенном в пятницу заявлении организаторов Фарнборо-2020.

Напомним, из-за пневмонии нового типа по всему миру уже были отменены более трехсот крупных конференций и смотров. Ранее "жертвами" COVID-19 стали Международный автосалон во Франкфурте, Всемирный мобильный конгресс в Барселоне и Петербургский международный экономический форум.