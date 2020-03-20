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20 марта 2020 г.

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 марта 2020 года № 149 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и о внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.) во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Лицам, проживающим и (или) прибывшим в Краснодарский край, посещавшим территории иностранных государств:

1) незамедлительно сообщать о своем возращении в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на "горячую линию" министерства здравоохранения Краснодарского края по номеру телефона 8-800-2000-366;

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации;

3) выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня-прибытия на территорию Российской Федерации.

При невозможности обеспечить выполнение указанных в настоящем подпункте требований по изоляции в домашних условиях сообщить об отсутствии такой возможности на "горячую линию" министерства здравоохранения Краснодарского края по номеру телефона 8-800-2000-366.";

2) пункт 5 исключить.

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края (социальная политика).

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



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