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20 марта 2020 г.

Приказ департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края от 20 марта 2020 года № 54 "О внесении изменений в приказ департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края от 18 марта 2020 г . № 46 "О мерах по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 марта 2020 г. № 148 "О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) приказываю:

1. Пункты 1-2 приказа департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края от 18 марта 2020 г. № 46 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции" изложить в новой реадкции:

"1. Рекомендовать:

руководителям организаций общественного питания, а также спортивных, развлекательных, культурных, досуговых, культурно-зрелищных организаций, расположенных в торгово-развлекательных центрах, торгово-развлекательных комплексах, многофункциональных торгово-развлекательных центрах, развлекательных комплексах, многофункциональных торгово-развлекательных комплексах, развлекательных центрах приостановить работу с 0 часов 00 минут 18 марта 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 г.;

руководителям развлекательных организаций, компьютерных, игровых, ночных и иных развлекательных клубов, с числом посетителей более 100 человек одновременно, приостановить работу с 0 часов 00 минут 18 марта 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 г.

2. Рекомендовать руководителям организаций общественного питания, кальянных, а также развлекательных, досуговых, организаций отказаться от предоставления кальянов для курения посетителям с 0 часов 00 минут 21 марта 2020 г. до 0 часов 00 минут 1 мая 2020 г.

3. Отделу контроля антитеррористической защищенности торговых объектов и организационной работы департамента (Монин И.А.) обеспечить направление настоящего приказа в установленном порядке на электронный адрес департамента информационной политики Краснодарского края для его размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также размещение на официальном сайте департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Отделу правового обеспечения и профилактики коррупции департамента (Селиванова Е.П.) направить копию настоящего приказа в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в семидневный срок после дня его первого официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Приказ вступает в силу в день его официального опубликования.

Руководитель департамента Р.С.Куринный



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