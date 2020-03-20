Ласицкене, Шубенков и Сидорова покинут комиссию спортсменов ВФЛА

Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова объявили, что не примут участие в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА.

Об этом спортсмены заявили на странице комиссии атлетов ВФЛА в Instagram. Поводом для такого шага стало недовольство тем, что новое руководство федерации не выразило желание проконсультироваться с действующими членами комиссии.

"Принятие нового положения о комиссии спортсменов ВФЛА без каких-либо консультаций с российскими легкоатлетами и без рассмотрения предложений со стороны спортсменов не подтверждает слова главы федерации о том, что "комиссия спортсменов ВФЛА - один из главных рабочих органов федерации", - говорится в заявлении.

Ранее Шубенков прокомментировал эту ситуацию. "Вот и закончились правильные шаги ВФЛА", - написал он в Instagram.

Выборы в комиссию спортсменов ВФЛА пройдут 21-23 марта.