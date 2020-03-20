Лукашенко оценил белорусские томографы

Образцом современного инновационного производства признано в Беларуси уже многие годы унитарное предприятие "Адани", которое 20 марта посетил Александр Лукашенко, информирует его пресс-служба.

Каждый год на рентгеновской технике этого научно-производственное частного предприятия проходят обследования 4,5 млн жителей страны. Кроме того, его марка успешно зарекомендовала себя не только международных аэропортах, но и на алмазных рудниках, пунктах пограничного контроля и на других стратегических объектах. Словом, модельный ряд продукции насчитывает более 60 наименований, которые компания поставляет в 86 стран мира. Уже десять лет она является резидентом свободной экономической зоны "Минск".

Основатель компании профессор Владимир Линев полагает, что успех его производства, которое скоро отметил свое тридцатилетие, обусловлен, прежде всего, тем, что она ориентируется на актуальные вызовы общества: защиту жизни и обеспечение безопасности людей. "Мы социально ориентированный бизнес, что и делает нас конкурентными", - подчеркивал ученый в одном из своих интервью.

И как бы в развитие этого тезиса президент страны сегодня особо подчеркнул, что ключевыми принципами работы для предприятий должны быть честная конкуренция и использование в производстве отечественной продукции. Лукашенко подробно интересовался условиями работы резидентов свободных экономических зон и преференциями, которые они имеют, подчеркнув, что льготы им будут сохранены только в том случае, если будет серьезная отдача для страны.

Позитивно оценил президент и изготовленные на предприятии компьютерные томографы. Кстати, в прошлом году компания уже их поставила в разные регионы страны, выиграв тендер - она предложила цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей. Глава государства поинтересовался характеристиками новинки и поручил руководителю компании взять на личный контроль оснащение подобными аппаратами медицинских центров по всей Беларуси.

Кстати, как доложил Лукашенко министр здравоохранения Владимир Караник, сейчас обсуждается возможность предприятия взять на сервисное обслуживание всю свою технику, которая сейчас работает в клиниках. Ведь только рентген-аппаратов, по его словам, в стране эксплуатируется около 850.

Обсуждался на предприятии и вопрос о проведении тендерных закупок для нужд здравоохранения. Президент подчеркнул эффективность этой процедуры, поскольку "соревнование должно быть". Возможны прямые поставки, если отечественный производитель предлагает выгодную цену. "Но тогда надо не о своем кармане заботиться, а по-хозяйски искать, как дешевле купить качественный товар", - резюмировал Лукашенко.