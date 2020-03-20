Указ губернатора Магаданской области от 18 марта 2020 года № 44-у "О введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В целях предотвращения угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А., подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановляю:

1. Ввести на территории Магаданской области режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Магаданской области с 00 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут 01 мая 2020 года.

2. Запретить на территории Магаданской области на период действия режима "Повышенная готовность" проведение в помещениях: детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий; спортивных, культурных и иных мероприятий между образовательными организациями с участием студентов; спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 500 человек.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Магаданской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, организациям максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, за исключением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего указа.

4. Рекомендовать гражданам, проживающим и (или) прибывшим на территорию Магаданской области, посещавшим страны (территории), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (2019-nСоV):

4.1. Передавать сведения о месте и датах их пребывания, возвращения, контактной информации на "горячую линию" Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области по номеру телефона 8-(4132)-624348 (круглосуточно), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области 8-(4132)-650663 (в будние дни в рабочее время);

4.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

4.3. Соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

5. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Магаданской области из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) помимо мер, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

6. Рекомендовать всем работодателям, в независимости от форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

6.1. Оказывать работникам, прибывшим из стран (территорий), где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания);

6.2. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nСоV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6.3. Назначить ответственных лиц для обеспечения контроля за соблюдением температурного режима, режима проветривания, проведение текущей дезинфекции в помещениях.

7. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно­ развлекательных мероприятий) и перевозки авиационным, автомобильным транспортом, проведение следующих мероприятий:

7.1. Ежедневную термометрию сотрудников, недопущение присутствия в организованном коллективе сотрудников с признаками ОРВИ;

7.2. Соблюдение температурного режима, режима проветривания помещений, проведение текущей дезинфекции помещений в усиленном режиме;

7.3. Использование для обеззараживания воздуха на объектах бактерицидных облучателей (рециркуляторов) закрытого типа;

7.4. Дезинфекцию рабочих мест, в том числе телефонных аппаратов, "мышки", клавиатуры компьютера, копировально- множительной техники и т.д.

8. Министерству здравоохранения и демографической политики Магаданской области (Чеканов С.А.) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

9. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области (Шуганцев А.А.) провести работу с перевозчиками Магаданской области, направленную на проведение ежедневной дезинфекции автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Магаданской области.

10. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области (Корсунская С.А.) обеспечить контроль организации и проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

11. Установить, что режим "Повышенная готовность", установленный пунктом 1 настоящего постановления, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, может быть продлен либо отменен досрочно.

12. Министерству внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области (Бродкин М.С.):

12.1. Обеспечить размещение (опубликование) настоящего указа на официальном сайте правительства Магаданской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

12.2. Обеспечить информирование населения о случаях выявления коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и мероприятиях по предотвращению ее распространения на территории Магаданской области.

13. Рекомендовать органам исполнительной власти Магаданской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области назначить ответственных лиц за выполнением пунктов 2-3 настоящего указа.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Магаданской области Белозерцева А.Н.

15. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов







