"Матч ТВ" заполнит эфир белорусским футболом

Телеканал "Матч ТВ" объявил о приобретении прав на трансляцию чемпионата и Кубка Беларуси по футболу.

В настоящее время в Европе практически все страны прервали национальные чемпионаты по футболу. Совсем недавно об этом объявили Россия и Турция, которые из-за угрозы коронавируса приняли решение на время приостановить все турниры.

В тоже время в Беларуси стартовал новый футбольный сезон. "Матч" приобрел права на показ игр местного чемпионата, а также Кубка до конца текущего сезона.

Нынешний сезон - юбилейный, 30-й в истории Высшей лиги чемпионата Беларуси. В нем принимают участие 16 клубов, турнир проходит по системе "весна-осень" в два круга. Действующим чемпионом является БАТЭ из Борисова.