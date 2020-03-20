Между Россией и Беларусью продолжат ходить только два поезда

Между Россией и Беларусью с 23 марта будут курсировать только два пассажирских поезда - из Москвы и из Санкт-Петербурга, сообщили в "РЖД".

"В том числе сохраняется курсирование поезда № 2/1 Минск - Москва и № 52/51 Брест, Минск - Санкт-Петербург", - уточняется в сообщении холдинга.

При этом для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции движение остальных поездов будет временно приостановлено. В частности, прекращают ходить поезда № 4/3 Брест - Москва, № 28/27 Брест - Москва, № 40/39 Полоцк - Москва, № 56/55 Гомель/Могилев - Москва, № 84/83 Гомель - Санкт-Петербург, № 96/95 Брест - Москва, № 250/249 Гродно/Минск - Санкт-Петербург. Также будет приостановлено движение всех курсирующих с ними беспересадочных и прицепных вагонов, уточняют в РЖД.

Кроме того, с 21 марта прекращает регулярное курсирование поезд №7/8 сообщением Москва - Брест. В соответствии с расписанием он отправится из Москвы только 23 и 29 апреля и 1 мая. Из Бреста поезд пойдет 25 апреля, 1 и 3 мая.

Ранее в соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги был отменен ряд других пассажирских поездов. О возобновлении движения международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией будет объявлено дополнительно.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда пассажиры смогут вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. За возвратом денег нужно обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. А электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

В соответствии с распоряжением правительства России в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России с 18 марта до 1 мая ограничен въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси, а также граждан Беларуси. Беспрепятственно пересекать белорусско-российскую границу в сохранившихся поездах смогут только граждане России, уточнили в "РЖД".