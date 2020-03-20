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20.03.2020,  
15:20
Текст:  Алексей Брусилов

Ми-24А применяли трофейные американские ракеты против "красных кхмеров"

Боевые вертолеты Ми-24А Вьетнама принимали активное участие в войне против бандформирований полпотовцев на территории Камбоджи.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае

Они применяли разнообразное вооружение: крупнокалиберные пулеметы А-12,7, бомбы весом 100, 250 и 500 килограммов, противотанковые ракеты 9М17М комплекса "Фаланга-М". Также могли подвешиваться блоки с неуправляемыми реактивными снарядами типа С-5. Всего "летающий танк" мог брать до 128 таких боеприпасов. Созданные еще в середине 50-х годов эти средства поражения имели различные модификации боевых частей: осколочные, кумулятивные, осветительными. Известна версия, начиненная 1000 готовых стальных стрел весом 1,26 граммов каждая. Масса "Пятерки" - всего 3,86 кг. Длина - 882 мм. Скорость - около 725 м/с. Эффективная дальность применения - 1800 м.

После разгрома поддерживаемой Соединенными Штатами армии Южного Вьетнама победителям достались богатые трофеи, куда входили, в том числе и авиационные боеприпасы. Командование Народной армии решило пустить в ход эти американские "подарки".

Так под крыльями "двадцать четвертых" появились неуправляемые ракеты FFAR, применявшиеся штурмовиками различных моделей, а также вертолетами AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois. При калибре 70 мм, в зависимости от модификации, их вес мог достигать 10,3 килограммов. Различные боевые части предназначались для поражения живой силы, борьбы с бронетехникой, создания очагов пожаров и постановки дымовых завес. Прицельная дальность стрельбы - 3400 метров. Эти НАР оказалась достаточно мощным оружием. Применявшие ее Ми-24А наносили противнику существенный урон.

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