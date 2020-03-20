Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10

"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.
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The team made this video to celebrate making it to 1 billion MAD on Windows 10 and I wanted to share it with all of you. Now at a time when so much of our work and communication is taking place through our devices, it’s especially humbling to know that Windows can help empower a billion people to stay connected to the things and people they care about #Windows
В ролике засветились обновленное меню "Пуск", свежий "Проводник" и контекстное меню, а само видео показывает, как менялась операционка с течением времени.
Видно, что разработчики из Microsoft все больше приближаются к визуальной концепции Fluent Design
"Живые плитки", вопреки слухам, судя по всему, останутся на месте и будут радовать глаз пользователя. В то же время меню "Пуск" сможет адаптироваться к различным темам оформления.
Ожидается, что обновление выйдет в конце марта.