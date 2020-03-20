Microsoft показала, как выглядит новая Windows 10

"Главный по устройствам", топ-менеджер Microsoft Панос Панай опубликовал на своей странице в Instagram видео с демонстрацией внешнего вида новой версии Windows 10.

В ролике засветились обновленное меню "Пуск", свежий "Проводник" и контекстное меню, а само видео показывает, как менялась операционка с течением времени.

Видно, что разработчики из Microsoft все больше приближаются к визуальной концепции Fluent Design

"Живые плитки", вопреки слухам, судя по всему, останутся на месте и будут радовать глаз пользователя. В то же время меню "Пуск" сможет адаптироваться к различным темам оформления.

Ожидается, что обновление выйдет в конце марта.