МИД поможет вернуться на родину застрявшим за рубежом россиянам

Примерно 9 тысяч граждан России хотят, но по тем или иным причинам не могут сиюминутно вернуться на родину из-за рубежа на фоне стремительного распространения в мире коронавируса. Об этом написала в пятницу в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Около 9 тыс. человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно", - отметила дипломат. По ее словам, в настоящее время активно распространяются фейковая информация о том, что российские диппредставительства отделываются отговорками.

"Это не отговорки. Он действительно решается. В данный момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян", - информировала Захарова.