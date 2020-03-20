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20.03.2020 19:53
Рубрика: Власть

МИД поможет вернуться на родину застрявшим за рубежом россиянам

Текст: Владимир Шилов

Примерно 9 тысяч граждан России хотят, но по тем или иным причинам не могут сиюминутно вернуться на родину из-за рубежа на фоне стремительного распространения в мире коронавируса. Об этом написала в пятницу в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Около 9 тыс. человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно", - отметила дипломат. По ее словам, в настоящее время активно распространяются фейковая информация о том, что российские диппредставительства отделываются отговорками.

"Это не отговорки. Он действительно решается. В данный момент идет межведомственное совещание по логистике вывоза россиян", - информировала Захарова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство МИД Распространение коронавируса COVID-19

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