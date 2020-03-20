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20.03.2020 15:10
Рубрика: Власть

Минюст ограничит личный прием граждан с 23 марта

Текст: Владислав Куликов

Министерство юстиции России объявило об ограничении личного приема граждан в связи с установившейся эпидемиологической ситуацией.

Заявителям рекомендуется обращаться в письменной форме по почтовому адресу Минюста России (119991, ГСП-1, г. Москва, ул. Житная, д. 14), в электронном виде через официальный сайт Минюста России, а также через Единый портал государственных услуг.

Также можно принести свое письмо лично на проходную ведомства и оставить его в ящике "Для обращений граждан в Минюст России" по адресу г. Москва, ул. Житная, д. 14.

Фото: STR / AFP
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"Для получения информации о поступлении обращения в Минюст России можно позвонить в отдел по работе с обращениями граждан Департамента организации и контроля Минюста России по телефонам: (495) 994-93-55, (495) 955-57-73", - сообщают в ведомстве.

Отчеты о деятельности некоммерческих организаций могут быть представлены посредством их размещения на информационном портале Минюста России о деятельности некоммерческих организаций или направлены почтовым отправлением.

Также для приема отчетов в административном здании Минюста России, расположенном по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д. 7, копр. 1 - и административных зданиях территориальных органов Минюста России будут установлены специальные ящики.

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