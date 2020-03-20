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20.03.2020 17:29
Рубрика: Экономика

Минпромторг и Минсельхоз ввели мониторинг запасов продовольствия в РФ

Текст: Александр Проценко

Ведомства ведут мониторинг наличия в торговой сети товаров первой необходимости, сообщили журналистам в пресс-службах обоих министерств.

Торговля оперативно информируется о товаропроизводителях, имеющих товарный запас или возможность оперативного наращивания производства. "Сейчас у малых производителей появилась отличная возможность выйти на большой рынок - руководители крупных сетей дали команду своим региональным представителям заключать контракты со всеми, кто предлагает товар по адекватным ценам", - поясняют в министерствах.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Ситуация с завозом продуктов в магазины нормализовалась

Одновременно Минсельхоз совместно с Минпромторгом формируют дополнительный пул поставщиков продовольствия на случай срывов договорных поставок и неисполнения обязательств. Координатором выступает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети). Минпромторг рекомендует обращаться туда производителям товаров, которые испытывают проблемы в налаживании связей с сетями - "им помогут информацией и контактами".

"В самих магазинах, по общемировой практике, отсутствуют большие складские площади, поэтому товар подвозится с распределительных центров и складов поставщиков и производителей", - объясняют в аппарате вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. А потому сейчас ретейлеры перестраивают свои логистические схемы, чтобы в оперативном режиме доставлять и выкладывать товары, вызвавшие повышенный спрос.

По информации профильных ведомств, магазинам хватит запасов продуктов минимум на два месяца, и в настоящий момент в регионах не наблюдается необоснованных ценовых всплесков на социально значимые товары. Однако из-за падения курса рубля некоторые поставщики уже просят повысить цены на ряд импортных товаров.

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Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Правительство Минсельхоз

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