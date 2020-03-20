Минпросвещения опубликовало рекомендации по дистанционному обучению

Министерство просвещения разработало и направило в регионы методические рекомендации по реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных технологий.

- С 23 марта до 12 апреля все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения, - подчеркнули в ведомстве. - Также на удаленную учебу переводят студентов учреждений среднего профобразования.

Что конкретно рекомендует министерство? Так, школам предлагается проводить занятия, консультации, вебинары на школьном портале или другой цифровой платформе. Педагоги могут выстроить дистанционные уроки в режиме видео-конференц-связи с использованием платформы "Скайп". (Пример такого урока прилагается в документе).

Колледжи и техникумы могут самостоятельно определять электронные ресурсы и приложения для работы в удаленке.

Напомним, уже работает горячая линия по поддержке органов управления образованием и руководителей образовательных организаций: +7 (495) 984-89-19. Горячая линия методической поддержки учителей и родителей: +7 (800) 200-91-85 (круглосуточно в режиме 24/7)

Телефоны для консультаций по вопросам среднего профессионального образования: +7 (977) 978-29-69 +7 (977) 978-30-31 +7 (985) 457-67-15.