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20.03.2020 13:37
Рубрика: Общество

Минпросвещения опубликовало рекомендации по дистанционному обучению

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения разработало и направило в регионы методические рекомендации по реализации образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных технологий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- С 23 марта до 12 апреля все российские школы переходят на режим каникул или дистанционные формы обучения, - подчеркнули в ведомстве. - Также на удаленную учебу переводят студентов учреждений среднего профобразования.

Фото: iStock
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Что конкретно рекомендует министерство? Так, школам предлагается проводить занятия, консультации, вебинары на школьном портале или другой цифровой платформе. Педагоги могут выстроить дистанционные уроки в режиме видео-конференц-связи с использованием платформы "Скайп". (Пример такого урока прилагается в документе).

Колледжи и техникумы могут самостоятельно определять электронные ресурсы и приложения для работы в удаленке.

Напомним, уже работает горячая линия по поддержке органов управления образованием и руководителей образовательных организаций: +7 (495) 984-89-19. Горячая линия методической поддержки учителей и родителей: +7 (800) 200-91-85 (круглосуточно в режиме 24/7)

Телефоны для консультаций по вопросам среднего профессионального образования: +7 (977) 978-29-69 +7 (977) 978-30-31 +7 (985) 457-67-15.

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