Мишустин: В России ведутся испытания шести препаратов против коронавируса

В России ведутся испытания шести препаратов против коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с заболеванием. "Наши ученые создали в очень короткое время - за два месяца, - используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии", - подчеркнул он.

- В ближайшее время мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, и их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии, - заявил председатель правительства.

Он напомнил, что основная задача правительства - не допустить массового распространения вируса. Одновременно власти предпринимают необходимые меры для поддержки людей и адресной помощи отраслям и компаниям, которые оказались в зоне риска.