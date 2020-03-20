На Украине самая высокая смертность от COVID-19, но меньше всего тестов

Вряд ли эту цифру можно сегодня обсуждать всерьез, или считать окончательной, она свидетельствует лишь об отсутствии реальной картины заболевания в этой стране. На это указывают и данные сервиса Our world in data, подведшего официальную мировую статистику по количеству проведенных тестов на COVID-19 по состоянию на 18 марта. Меньше всего таких исследований проведено на Украине - всего 500, по данным украинского министерства охраны здоровья. При этом в Китае таких исследований проведено больше 320 тысяч, в Италии около 150 тысяч и 116 тысяч в России.

На мысль о том, что заявляемые медиками официально цифры не соответствуют реальному масштабу заболевания, наводят население и СМИ предпринимаемые властями противоэпидемические меры: при столь малом количестве выявленных случаев заболевания они имеют несоответствующий выявленной угрозе чрезвычайный и авральный характер. Некоторые же шаги, вроде закрытия метрополитенов и отмены пригородных электричек, своей непродуманностью только усугубляют положение: многие врачи в Киеве, Харькове и Днепропетровске попросту не могут добраться на работу, чтобы бороться с коронавирусом на Украине. В свою очередь, массы возвращающихся на родину из стран ЕС, и в первую очередь из Италии, украинских трудовых мигрантов - речь идет о миллионах человек - создает почву для самых печальных ожиданий и прогнозов.

Вчера, в попытке довести до украинцев необходимость карантинных мер, Государственная служба чрезвычайных ситуаций выпустила на улицы автомобили со спасателями, которые через мегафон будут призывать украинцев не выходить на улицу без необходимости, носить маски, соблюдать правила гигиены не выпускать стариков на улицу.