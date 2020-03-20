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Найден еще один способ вернуть привычные приложения на смартфоны Huawei

Текст:   Антон Благовещенский
20.03.2020,  
18:12
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Смартфоны Huawei, выпущенные на рынок без сервисов Google, получили еще одну возможность установки "привычных" приложений, которых по тем или иным причинам еще нет в каталоге App Gallery.

Приложение под названием AppSearch, как пишет XDA Developers, позволит искать необходимые пользователю мобильные программы сразу в нескольких источниках, включая фирменный магазин приложений от Amazon, и устанавливать их на смартфон.

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В настоящее время AppSearch тестируется в Германии. С его помощью можно установить на смартфоны такие известные программы, как WhatsApp, Instagram, Twitter, Spotify и многие другие, включая те приложения от Google, которые не требуют присутствия на смартфоне пакета Google Mobile Services (GMS). Если приложению потребуется GMS, оно перенаправит пользователя на соответствующий сайт в браузере - например, на YouTube.

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