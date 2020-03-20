Найден еще один способ вернуть привычные приложения на смартфоны Huawei

Смартфоны Huawei, выпущенные на рынок без сервисов Google, получили еще одну возможность установки "привычных" приложений, которых по тем или иным причинам еще нет в каталоге App Gallery.

Приложение под названием AppSearch, как пишет XDA Developers, позволит искать необходимые пользователю мобильные программы сразу в нескольких источниках, включая фирменный магазин приложений от Amazon, и устанавливать их на смартфон.

В настоящее время AppSearch тестируется в Германии. С его помощью можно установить на смартфоны такие известные программы, как WhatsApp, Instagram, Twitter, Spotify и многие другие, включая те приложения от Google, которые не требуют присутствия на смартфоне пакета Google Mobile Services (GMS). Если приложению потребуется GMS, оно перенаправит пользователя на соответствующий сайт в браузере - например, на YouTube.