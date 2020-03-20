Неизвестная боевая платформа замечена в Китае

Боевая машина неизвестной модели и предназначения замечена на одной из автомобильных магистралей Китайской Народной Республики.

Ее фотография появилась в социальных сетях и привлекла большое внимание пользователей. Никаких технических характеристик и подробностей не приводится.

Как обычно бывает в КНР, сразу же следом стали появляться изображения с дорисованными орудийными башнями, в том числе самого фантастического вида, например, с диковинными электромагнитными пушками.

Можно предположить, что это новое специальное корпусное шасси с колесной формулой 8х8, предназначенное для монтажа различного вооружения, радиолокационных станций и другого военного оборудования.

Вероятно, уже скоро мы увидим эту разработку с уставленными на ней ракетными комплексами противовоздушной обороны.

Возможно, на этой платформе будут испытаны варианты с боевыми модулями от 76-мм колесных зенитных самоходок JRVG-1 и SA-2, а также от 30-мм семиствольной LD-2000.

Как отмечают военные эксперты, данная новинка конструктивно очень напоминает российские и белорусские образцы. Так, на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" был впервые продемонстрирован вариант "Тор-М2" на машине Брянского автомобильного завода.

Также в минувшем году на Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2019 белорусские производители представили четырехосный МЗКТ-692250, предназначенный для ЗРК "Бук-МБ3К".