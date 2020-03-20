Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.03.2020,  
13:53
Текст:  Алексей Моисеев

Неизвестная боевая платформа замечена в Китае

Боевая машина неизвестной модели и предназначения замечена на одной из автомобильных магистралей Китайской Народной Республики.
Фото: youtube.com
Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Ее фотография появилась в социальных сетях и привлекла большое внимание пользователей. Никаких технических характеристик и подробностей не приводится.

Как обычно бывает в КНР, сразу же следом стали появляться изображения с дорисованными орудийными башнями, в том числе самого фантастического вида, например, с диковинными электромагнитными пушками.

Можно предположить, что это новое специальное корпусное шасси с колесной формулой 8х8, предназначенное для монтажа различного вооружения, радиолокационных станций и другого военного оборудования.

Вероятно, уже скоро мы увидим эту разработку с уставленными на ней ракетными комплексами противовоздушной обороны.

Возможно, на этой платформе будут испытаны варианты с боевыми модулями от 76-мм колесных зенитных самоходок JRVG-1 и SA-2, а также от 30-мм семиствольной LD-2000.

Как отмечают военные эксперты, данная новинка конструктивно очень напоминает российские и белорусские образцы. Так, на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" был впервые продемонстрирован вариант "Тор-М2" на машине Брянского автомобильного завода.

Также в минувшем году на Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2019 белорусские производители представили четырехосный МЗКТ-692250, предназначенный для ЗРК "Бук-МБ3К".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Атомная подлодка с "Калибрами" вышла на испытания 19.03.2020
Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма 19.03.2020
Бронеавтомобиль Vuran турецкого производства замечен в Подмосковье 13.03.2020
бронетехника
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Названы преимущества российского танка Т-90 перед Abrams 19.03.2020
Бронеавтомобиль "Выстрел" с новым боевым модулем попал на видео 16.03.2020
Охотник на "Тигров": за что на фронте любили ИСУ-122 12.03.2020
Китай
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
National Interest высоко оценил потенциал российских "Черных дыр" 19.03.2020
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+ 17.03.2020
Странные надувные макеты БМП-2 и ЗРК "Куб" создали в Китае 13.03.2020