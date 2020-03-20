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20.03.2020 11:05
Рубрика: Экономика

"Нижневолжский коммерческий банк" признали банкротом

Текст: Ольга Дмитренко

Арбитражный суд Саратовской области признал банкротом "Нижневолжский коммерческий банк" по иску ГУ Центрального банка в лице отделения по Саратовской области Волго-Вятского ЦБ. Об этом говорится в документах суда. В кредитном учреждении будет открыто конкурсное производство и назначен арбитражный управляющий.

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Регулятор лишил саратовский банк лицензии в январе 2020 года за неоднократные нарушения федерального законодательства и нормативных актов ЦБ. Руководство кредитной организации скрывало свое финансовое положение, систематически занижая размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности. Также было выявлено уменьшение капитала финансовой организации на более чем 80 процентов.

Более 65% кредитного портфеля банка составляли проблемные ссуды. Восполнить недостаток средств кредитное учреждение стремилось за счет привлечения вкладов физических лиц, на долю которых приходилось до 90 процентов всех полученных средств.

По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе РФ.

Агентство по страхованию вкладов в начале февраля начало выплату страхового возмещения вкладчикам. К середине февраля было выплачено 7,8 миллиарда рублей - это 92 процента от страховой ответственности.

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