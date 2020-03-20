Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145; 2006, N 3, ст. 282; 2007, N 49, ст. 6061; 2009, N 23, ст. 2762; 2010, N 15, ст. 1736; 2012, N 30, ст. 4172; 2015, N 48, ст. 6724; 2016, N 23, ст. 3303; N 27, ст. 4220; 2017, N 47, ст. 6846) следующие изменения:

1) пункт 22 статьи 2 изложить в следующей редакции:

"22. Под некоммерческой организацией - исполнителем общественно полезных услуг понимается социально ориентированная некоммерческая организация, которая не выполняет функции иностранного агента, не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным платежам и соответствует одному из следующих требований:

1) оказание на протяжении не менее чем одного года общественно полезных услуг надлежащего качества;

2) надлежащая реализация проектов, предусматривающих осуществление деятельности по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества (далее - проекты по оказанию общественно полезных услуг).";

2) в пункте 21 статьи 314:

а) после слов "социально ориентированной некоммерческой организацией" дополнить словами ", предусмотренной подпунктом 1 пункта 22 статьи 2 настоящего Федерального закона,";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Оценка результатов реализации социально ориентированной некоммерческой организацией, предусмотренной подпунктом 2 пункта 22 статьи 2 настоящего Федерального закона, проектов по оказанию общественно полезных услуг осуществляется организацией, уполномоченной на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин