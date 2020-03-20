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Nokia привезет в Россию культовый телефон из двухтысячных. Названа цена

Текст:   Антон Благовещенский
20.03.2020,  
13:50
Nokia 5310. Фото: HMD Global Nokia 5310. Фото: HMD Global
Nokia 5310. Фото: HMD Global

Компания HMD Global вместе с бюджетным смартфоном выпустила обновленную версию "музыкального" кнопочного телефона Nokia 5310. Культовый оригинал был представлен в 2007 году.

Nokia 5310. Фото: HMD Global

"Рестайлинг" Nokia 5310 Xpress Music имеет встроенный MP3-плеер, FM-радиоприемник и два громких фронтальных динамика. Аппарат поддерживает работу с двумя SIM-картами, имеет аккумулятор емкостью 1200 мАч и память объемом 16 Мб (поддерживаются карты microSD до 32 Гб).

Nokia 5310 оборудован цветным экраном 2,4 дюйма, камерой с разрешением VGA - все в лучших традициях двухтысячных.

Стоимость новинки, которая появится во втором квартале 2020 года, составит 39 евро.

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