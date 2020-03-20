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20.03.2020 15:11
Рубрика: Власть

Нотариальные конторы не приостанавливают работу из-за коронавируса

Текст: Владислав Куликов

Федеральная нотариальная палата разъяснила порядок работы нотариальных контор в период пандемии. Нотариусы должны соблюдать все санитарные требования, однако работа нотариальных контор не приостанавливается.

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
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"Высокая социальная значимость обеспечения граждан квалифицированной юридической помощью в совершении юридически значимых действий сохраняет свою актуальность в любых условиях, - объяснили в Федеральной нотариальной палате. - Нотариус, исполняя публично-правовую функцию от имени государства, обеспечивает граждан квалифицированной юридической помощью, осуществляет нотариальные действия в целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц".

Поэтому, как объяснили в ФНП, нотариальные конторы на территории Российской Федерации продолжают свою работу, "ограничивая или прекращая прием граждан в строгом соответствии с распоряжениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления по мерам, предусматривающим ограничения, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций".

Работа нотариальных контор организуется с учетом профилактических мер и рекомендаций, заявленных компетентными органами, в том числе Министерством здравоохранения РФ, Роспотребнадзором, органами власти субъектов РФ и других, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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"Таким образом, граждане и юридические лица, как и прежде, имеют возможность получать квалифицированную юридическую помощь и обращаться за совершением нотариальных действий в строгом соответствии с законодательством", сообщили в Федеральной нотариальной палате.

Напомним, недавно суды сообщили об ограничении своей деятельности: рассматриваться будут только неотложные дела. Такие меры предписаны совместным постановлением президиума Верховного суда России и Совета судей России. Подавать документы в суды рекомендуется в электронной форме или по почте. Также объявили об ограничении личного приема граждан в Федеральной службе судебных приставов. А Минюст рекомендовал всем заявителям направлять документы по вопросам оказания государственных услуг через Единый портал госуслуг или почтовым отправлением.

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