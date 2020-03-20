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Рубрика: Спорт

Хочет драться

Нурмагомедов продолжает подготовку к бою
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 60(8114)
Российский боец смешанного стиля, обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов продолжает готовиться к поединку с американцем Тони Фергюсоном.

По последним данным, поединок, намеченный на 18 апреля, состоится в срок, но не в Нью-Йорке. Недавние заявления президента промоушена Даны Уайта официально подтвердили в UFC.

- Мероприятие не состоится в "Барклайс Центр" в Бруклине, как было объявлено ранее. Решение принято в соответствии с указаниями Атлетической комиссии штата Нью-Йорк, а также в соответствии с ограничениями штата Нью-Йорк на проведение крупных публичных мероприятий, - сказано в сообщении UFC. - Дополнительные детали, включая новое место проведения турнира, будут объявлены после подтверждения. Владельцы билетов могут запросить полный возврат средств.

Фото: sportrecs.com
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Хабиб Нурмагомедов сейчас тренируется в Калифорнии, в зале АКА (American Kickboxing Academy), спаррингует с двумя американским братьям-близнецам Эдвином и Эдвардом Родригесами. Он даже поблагодарил парней за помощь в своем "Инстаграме". Но для других посетителей зал закрыт.

Между тем Хавьер Мендес, тренер Хабиба, предположил, что бой с Фергюсоном может пройти в Абу-Даби.

- До поединка еще четыре с половиной недели. У президента UFC есть время и возможность для маневра, - цитирует Мендеса The Sun. - Пройдет ли бой за пределами США? Возможно, но это зависит от ситуации с авиарейсами. Отец Хабиба уже называл вариант, который мне тоже кажется вероятным, - Абу-Даби. К такому мы не готовились, но в этом есть смысл. Мы также не обсуждали, пустят ли на бой зрителей. Хабиб просто хочет подраться.

Напомним, что в активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Фергюсону - 36. Он провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды проиграл.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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