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20 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)

Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 57-ФЗ "О внесении изменения в статью 20 Федерального закона "О теплоснабжении"

Дата подписания 18 марта 2020 г.
Опубликован 20 марта 2020 г.

Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Внести в часть 2 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2012, N 53, ст. 7643; 2014, N 49, ст. 6913; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 18, ст. 2508; 2017, N 31, ст. 4828) изменение, изложив второе предложение в следующей редакции: "Проверка готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, с которой в соответствующей системе теплоснабжения заключены договор теплоснабжения, договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.".

Президент Российской Федерации В. Путин