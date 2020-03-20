Обзор Honor View 30 Pro: как там без Google?

Honor View 30 Pro - во всех смыслах необычный смартфон. Это первый гаджет компании без сервисов Google и с предустановленным магазином Huawei AppGallery. На нем мы остановимся чуть подробнее позже, а пока перейдем к позиционированию и дизайну.

Позиционирование и дизайн

Сама по себе приставка Pro означает, что компания позиционирует смартфон как флагман. Аппарат работает на процессоре Kirin 990, который был представлен на IFA 2019 в прошлом году. Как и все современные чипы, Kirin 990 производится по 7-нм техпроцессу. На "борту" 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, поддержки карт памяти у новинки нет.

К нам на тест попал смартфон синего цвета. Задняя панель выполнена из матового стекла, на ней практически не остаются отпечатки пальцев - так что, если вы не боитесь царапин, смело можете носить его без чехла. Прямоугольный блок с тремя камерами находится слева вверху. На правой боковой грани располагается кнопка блокировки со встроенным датчиком отпечатка пальцев, а также клавиши регулировки громкости. На левой грани у смартфона нет никаких элементов. Слот для лотка SIM-карты (можно поставить целых две), порт USB-С и динамик находятся внизу. Сверху - микрофон для шумоподавления во время разговоров.

Дисплей

Диагональ экрана Honor View 30 Pro - 6,57 дюйма. Соотношение сторон - 20:9, а разрешение составляет 2400 х 1080 пикселей. Матрица - IPS. Для бюджетного флагмана, каким, собственно, и является Honor - очень даже хорошо.

Существенным минусом, на мой взгляд, стала довольно крупная двойная селфи-камера. Понятно, что дизайнеры вдохновлялись Galaxy S10+, но корейцы тогда быстро поняли, что аккуратный вырез по центру смотрится гораздо симпатичнее и исправили этот недостаток уже в Note 10/10+. Зачем было повторять далеко не лучшее решение конкурентов - непонятно.

В остальном же никаких претензий к экрану нет, все цвета передаются правильно. По умолчанию можно выбрать более низкое разрешение, 1600 х 720 пикселей, но в таком случае будут видны пиксели.

Huawei AppGallery

Как мы уже писали выше, на этом смартфоне отсутствуют сервисы Google. Нет Карт, PlayMarket и другого хорошо знакомого пользователям софта. Huawei, а точнее Honor, предлагает альтернативу - магазин Huawei AppGallery.

Без Google жить сложно, но можно. По умолчанию вам даже предложат установить "Яндекс.Карты", "Сбербанк", "ВКонтакте" и другие хорошо знакомые россиянам приложения.

Казалось бы, все хорошо и здорово. Увы, но нет. Как только вы захотите поставить WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook - вас ждет разочарование. Ничего из вышеперечисленного в магазине Huawei AppGallery нет. Как же быть?

На данный момент есть несколько способов вернуть сервисы Google. Способ первый: найти нужное APK-приложение на просторах интернета и просто скачать его - однако в таком случае есть риск заразить смартфон каким-нибудь вредоносным ПО, поэтому такой способ мы вычеркиваем. А вот второй способ потребует от пользователя немного времени и внимательности.

Чтобы вернуть "блага цивилизации" на новинку китайской компании, необходимо скачать программу Chat Partner. В Интернете есть подробные инструкции по установке Google Play по данному методу, поэтому останавливаться на нем подробнее я не стану. Но если кратко - все делается за 10 минут, после чего сервисы отлично работают. Другой вопрос - нужно ли это среднестатистическому пользователю? Вот здесь есть сомнения. Потому что человек, далекий от мира технологий и не являющийся компьютерным энтузиастом хочет просто пользоваться смартфоном, а не бегать по Интернету в поисках "25 способов поставить Google Play".

Камеры

Honor View 30 Pro обладает тремя основными и двумя фронтальными камерами. Основные камеры - широкоугольный модуль на 40 мегапикселей с диафрагмой f/1.6, 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.2 с трехкратным оптическим зумом, а также 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с диафрагмой f/2.2. Фронтальная камера - 32 МП с диафрагмой f/2.0 и 8 МП с f/2.2.

Смартфон особенно хорошо фотографирует ночью - все невероятно четко и детализировано. Для ценника в 37 тысяч рублей это великолепный результат, и к фотографиям нет никаких претензий. К дневным снимкам тоже никаких вопросов нет - аппарат снимает хорошо. Да, у него традиционное для Huawei/Honor "собственное видение прекрасного", а именно - не всегда верный цветовой баланс фотографий, но интеллектуальный режим легко отключается в настройках и фотографии получаются менее красивыми, но гораздо более реалистичными. До зума 15x четкость фотографий хорошая, но вот на 30x она пропадает. Снимки на сверхширокоугольный объектив мне понравились. "Себяшки" тоже хороши. Видео Honor View 30 Pro записывает в разрешении 4К 60 к/с.

Производительность и аккумулятор

Как мы уже говорили выше, смартфон работает на чипе Kirin 990. Это восьмиядерный процессор: ядра Сortex-A76 с частотой до 2.86 ГГц, два ядра до 2.09 ГГц, четыре ядра Сortex-A55 с частотой до 1.86 ГГц, графический ускоритель Mali-G76 MP16. Объем оперативной памяти - 8ГБ. Вышеперечисленных характеристик вполне хватает, чтобы играть на максимальных настройках графики в тот же PUBG или Call Of Duty. Правда, эти игры пока приходится ставить "окольными путями", но это уже другой вопрос. Емкость аккумулятора составляет 4100 мАч, и смартфон способен прожить с утра до вечера при активном использовании.

Итоги

К сожалению, однозначно оценить Honor View 30 Pro нельзя. На одной чаше весов - топовые технические характеристики, неплохой экран, великолепные для ценника в 37 тысяч камеры, а на другой - отсутствие сервисов Google Play, скудный магазин приложений Huawei App Gallery и спорные дизайнерские решения вроде двойной селфи-камеры. Если вы готовы мириться с этими недостатками, Honor View 30 Pro вас порадует. А если нет, то лучше поискать альтернативы, сейчас их достаточно много - например, смартфоны Honor с установленным Google Play или A-серия Samsung. Выбор за вами.