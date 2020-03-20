Около 400 россиян не могут вылететь из Марокко

Около 400 россиян не могут вылететь домой из Марокко. Об этом "Российской газете" рассказали в компании СКБ "Контур". Один из ее сотрудников - Михаил Сродных вместе с семьей оказался в составе этой группы.

Среди россиян, застрявших в Марокко, есть как организованные туристы (около 30 человек приобретали путевки в компании "Миракль"), так и самостоятельные путешественники.

Жители других стран, отдыхавшие в Марокко, благополучно отправились домой, однако для российских туристов за последние пять дней ситуация не изменилась. Люди остались без помощи, информации и надежды на скорое разрешение ситуации, говорит гендиректор "СКБ "Контур" Евгений Филатов.

"Российское посольство в Касабланке не сообщает ни примерную дату эвакуации, ни причин, по которым она откладывается. Ограничиваются словами "посольство работает над решением вопроса", - отмечает он.

По его словам, путевки у россиян закончились, некоторым туроператоры оплатили проживание на несколько дней, но большинство вынуждены за свой счет снимать жилье. Гостиницы закрываются на карантин, на улице окажутся все. Многим уже приходится занимать деньги, чтобы покупать еду и товары первой необходимости.

Средний возраст группы - 60 лет. Пожилые люди поддаются панике. Они попадают в зону риска по коронавирусу, при этом у многих заканчивается запас поддерживающих лекарств от хронических заболеваний. Купить их за границей невозможно. Выданные аналоги не решают проблемы - есть противопоказания к применению. Тем временем, в Касабланке ввели комендантский час.

"Российская газета" будет следить за ситуацией.