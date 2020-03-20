Около теплосетей запретят ставить гаражи и устраивать огороды

Новое положение об охранных зонах теплосетей разработал Минстрой. Охранные зоны будут распространяться на три метра от теплосетей в каждую сторону. Их границы должны быть обозначены опознавательными знаками - синими щитами с надписями.

В пределах охранных зон не разрешается строить здания, возводить некапитальные сооружения и даже заборы. Запрещено на этой территории размещать АЗС, устраивать спортивные и игровые площадки, рынки, остановки общественного транспорта, стоянки, гаражи и огороды. Проводить капитальный ремонт зданий, высаживать деревья, устраивать клумбы, сооружать переезды и переходы через трубопроводы в пределах охранных зон можно только получения специального разрешения у эксплуатирующей организации.

В то же время в границах охранных зон, созданных после вступления в силу новых правил, допускается использование уже существовавших там зданий, а также использование земельных участков в соответствии с ранее установленным видом использования.

Если при выполнении земляных, строительно-монтажных или других работ были обнаружены утечки пара или воды из-за повреждения трубопроводов, работники должны прекратить работы и немедленно сообщить об утечках в эксплуатирующую организацию и органы местного самоуправления. Место утечки должно быть ограждено, установлены предупреждающие знаки и сигнальное освещение, а при необходимости - наблюдающие. После проведения работ в охранной зоне должно быть восстановлено дорожное покрытие, газоны и прочие элементы благоустройства.