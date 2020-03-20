Постановление правительства Орловской области от 19 марта 2020 года № 155 "О мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области"

В связи с возникшими рисками распространения на территории Орловской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 3 статьи 8 Закона Орловской области от 10 ноября 2015 года № 1866-ОЗ "О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера" Правительство Орловской области постановляет:

1. Ввести на территории Орловской области с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности.

1.1. Ограничить с 19 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на территории Орловской области массовых мероприятий, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

1.2. Рекомендовать:

гражданам отказаться от посещения стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

лицам старше 60 лет принять меры по самоизоляции на дому.

2. Обязать граждан, посетивших территории стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-2019), соблюдать требования постановления Главного государственного санитарного врача по Орловской области об изоляции на дому на срок 14 дней: не посещать работу, учебу, общественные места.

3. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Орловской области:

3.1. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья работников, отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

3.2. Обеспечить входной контроль за состоянием здоровья посетителей. В случае установления лиц с повышенной температурой незамедлительно передавать информацию о данном факте в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области, а также в Департамент здравоохранения Орловской области по телефону "горячей линии", указанному в пункте 4.4 настоящего постановления. Принимать меры по оказанию данным лицам содействия в обращении в медицинские организации.

3.3. Оказывать работникам, прибывшим из стран (Китайская Народная Республика, Республика Корея, Итальянская Республика, Исламская Республика Иран, Французская Республика, Федеративная Республика Германия, Королевство Испания и иные страны), где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции (COVID-2019), содействие в обеспечении соблюдения режима изоляции на дому.

3.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области незамедлительно представлять информацию о контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) по месту работы, обеспечить проведение дезинфекции рабочих помещений по месту пребывания заболевшего.

4. Департаменту здравоохранения Орловской области:

4.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

4.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому:

лицам, находящимся в режиме изоляции, прибывшим из стран, неблагополучных по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);

больным с респираторными симптомами;

пациентам, относящимся к группам риска по хроническим неинфекционным заболеваниям, в том числе лицам старше 60 лет.

4.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, внебольничными пневмониями, к проведению отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).

4.4. Организовать "горячую линию" Департамента здравоохранения Орловской области по вопросам новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) по телефону: +7 (4862) 43-53-25.

5. Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области:

5.1. Организовать функционирование круглосуточной бесплатной "горячей линии" для обращения одиноко проживающих пожилых граждан, супружеских пар пожилого возраста, не состоящих на учете в учреждениях социального обслуживания по телефонам: 8 (800) 550-58-82, +7 (4862) 63-34-45.

5.2. Совместно с главами городских округов и муниципальных районов Орловской области организовать оказание необходимых видов помощи одиноко проживающим пожилым гражданам, супружеским парам пожилого возраста, не состоящим на учете в учреждениях социального обслуживания.

6. Управлению пресс-службы и взаимодействия со средствами массовой информации Администрации Губернатора и Правительства Орловской области организовать в средствах массовой информации информирование населения о введении на территории Орловской области режима повышенной готовности, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.

7. Региональному оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области обеспечить координацию действий органов государственной власти Орловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и организаций независимо от форм собственности.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Правительства Орловской области А.Е.Клычков







