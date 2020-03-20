Пандемия помешала Максу Барских представить песни из нового альбома

Новости

Число заразившихся COVID-19 в Турции за сутки выросло почти вдвое 01:35
Главврач рассказал о состоянии пациентов больницы в Коммунарке 00:44
Путин оценил шутку Галкина 00:29
Кузнецова прокомментировала высадку ребенка из автобуса в Подмосковье 00:07
СМИ: США введут санкции против РФ "ради стабилизации цен на нефть" 19.03.2020
Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии 19.03.2020
В Сирии двое турецких военных погибли при нападении боевиков 19.03.2020
У игроков ПБК "Локомотив-Кубань" не обнаружили коронавирус 19.03.2020
Растущая нефть поддержала рубль 19.03.2020
Заболевшим коронавирусом в Казани французом оказался волейболист "Зенита" 19.03.2020
Сербия закрывает границы из-за COVID-19 19.03.2020
Спикер Госдумы привлек средства для реконструкции стадиона в Саратове 19.03.2020
СМИ: Защитник "Оттавы" Зайцев стал первым заболевшим коронавирусом в НХЛ 19.03.2020
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу историка Соколова 19.03.2020
Авиакомпания "Россия" перестала летать на Шри-Ланку 19.03.2020
Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 17 19.03.2020
Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса 19.03.2020
На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус 19.03.2020
Экс-судью Анапы осудят за взятку в 64 миллиона рублей 19.03.2020
Москва сделает все необходимое для возвращения граждан Беларуси домой 19.03.2020
Афон закрывает въезд для паломников из-за короновируса 19.03.2020
Липчанку уличили в распространении фейков о коронавирусе 19.03.2020
Московская консерватория проведет фестиваль онлайн-концертов 19.03.2020
В горах Сочи из-за COVID-19 выросло число русских туристов 19.03.2020
СМИ: США не спешат выплачивать долги ВОЗ, несмотря на пандемию COVID-19 19.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Рассекречены материалы о выходе Алексея Леонова в открытый космос
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Роспотребнадзор разъяснил россиянам правила карантина
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
Когда узаконят совмещение работы в офисе и из дома
20.03.2020 00:10
Рубрика: Культура

Пандемия помешала Максу Барских представить песни из нового альбома

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 60(8114)
"1990" - пятый полно-форматный альбом Макса Барских. Фото: РИА Новости "1990" - пятый полно-форматный альбом Макса Барских. Фото: РИА Новости
"1990" - пятый полно-форматный альбом Макса Барских. Фото: РИА Новости

Макс Барских, "1990" (цифровая загрузка), Sony Music, 2020

В конце зимы прошлого года Макс выпустил очередной диск, получивший название "7" (по числу песен). Модный саунд, актуальный подход к аранжировкам, а также к стилю в одежде, он креативно соединил с эстетикой танцевальной музыки 80-х. Из тех лет у Барских звонкие диско-ритмы, причудливо замешанные с энергетикой хип-хопа, гламурные блестки на концертных нарядах и умение быть "своим в доску парнем" на любой вечеринке. Фирменный звук, цепкий, напевный рефрен, залихватские мелодии, наследующие славянским народным традициям и бесшабашной удали, порой перемежающейся с ностальгией и грустью.

Фото: Анвар Мовсумов/РИА Новости
В Великом Новгороде зрителям выдадут маски на концерте Димы Билана

Но на выступлении в начале марта в московском Дворце спорта "Мегаспорт" Макс Барских начал представлять и свой новый альбом "1990". В уже первом сингле - "Небо льет дождем" - он впечатляет приглушенными, но отчаянными и яростными вокальными интонациями. Необычен и аккомпанемент: эмоциональные всплески встревоженной трубы, отдаленные фортепианные аккорды - электронные тембры вновь самобытны, а сэмплы - наиболее подходящие для каждого конкретного трека.

Еще один новый сингл - "Лей не жалей" - написан и исполнен уже в эстетике 90-х, с влиянием задиристого эстрадного фанка и не без наследованиями музыкальным традициям Майкла Джексона. Полностью трек-лист альбома Макс Барских планировал постепенно показывать во время своего тура "Неземная"-2020. В Москве, например, представил еще одну новую песню - "Двое"...

Теперь воплощение этой задумки из-за отмены в связи с пандемией коронавируса концертов в Европе, увы, переносится на неопределенный срок. В четверг Макс Барских, оказавшийся в вынужденном отпуске, опубликовал в социальных сетях свое новое фото уже из США, с подписью: "Никогда еще Лос-Анджелес не был таким пустым"... Зато во время карантина он наверняка напишет и уже новые песни, добавив их тоже к альбому "1990"...

Robert Сray Band, That s What I Heard, Apple Music, 2020

Ровно 40 лет назад певец и гитарист Роберт Крэй выпустил свой дебютный альбом. Именно этого артиста отныне благодарит весь мир за то, что в конце ХХ века, как писали критики, "он спас блюз от коммерческого вымирания". Таких похвал Крэй удостоился за диск 1986 года Strong Persuader. C тех пор он комбинирует блюз, южное буги, винтажный соул и классический рит-энд-блюз. И не ограничивается стандартным 12-тактным блюзом, предназначенным для баров.

Новый альбом звучит очень комфортно, смачно, пусть и непритязательно. Зато страстно и захватывающе. С пылкой лирикой и соул-грувами.

Да, может быть, Роберт Крэй снова не показал, что он лучший в мире блюз-гитарист (здесь пальму первенства делят Джо Бонамасса и Эрик Клэптон). Зато никто не умеет так соединять не сочетаемое и охватывать необъятное, как он.

Культура Музыка Поп-музыка Распространение коронавируса COVID-19 Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о запасе прочности бюджета
На всей территории РФ введен режим повышенной готовности из-за COVID-19
МИД призвал Киев отказаться от "марша на Крым"
Собянин подписал указ о переходе колледжей Москвы на карантин
Сальма Хайек: Я шла путями, которые казались непонятными для остальных
Исполнилось 100 лет со дня рождения Марии Чуковской