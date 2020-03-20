Пандемия помешала Максу Барских представить песни из нового альбома

Макс Барских, "1990" (цифровая загрузка), Sony Music, 2020

В конце зимы прошлого года Макс выпустил очередной диск, получивший название "7" (по числу песен). Модный саунд, актуальный подход к аранжировкам, а также к стилю в одежде, он креативно соединил с эстетикой танцевальной музыки 80-х. Из тех лет у Барских звонкие диско-ритмы, причудливо замешанные с энергетикой хип-хопа, гламурные блестки на концертных нарядах и умение быть "своим в доску парнем" на любой вечеринке. Фирменный звук, цепкий, напевный рефрен, залихватские мелодии, наследующие славянским народным традициям и бесшабашной удали, порой перемежающейся с ностальгией и грустью.

Но на выступлении в начале марта в московском Дворце спорта "Мегаспорт" Макс Барских начал представлять и свой новый альбом "1990". В уже первом сингле - "Небо льет дождем" - он впечатляет приглушенными, но отчаянными и яростными вокальными интонациями. Необычен и аккомпанемент: эмоциональные всплески встревоженной трубы, отдаленные фортепианные аккорды - электронные тембры вновь самобытны, а сэмплы - наиболее подходящие для каждого конкретного трека.

Еще один новый сингл - "Лей не жалей" - написан и исполнен уже в эстетике 90-х, с влиянием задиристого эстрадного фанка и не без наследованиями музыкальным традициям Майкла Джексона. Полностью трек-лист альбома Макс Барских планировал постепенно показывать во время своего тура "Неземная"-2020. В Москве, например, представил еще одну новую песню - "Двое"...

Теперь воплощение этой задумки из-за отмены в связи с пандемией коронавируса концертов в Европе, увы, переносится на неопределенный срок. В четверг Макс Барских, оказавшийся в вынужденном отпуске, опубликовал в социальных сетях свое новое фото уже из США, с подписью: "Никогда еще Лос-Анджелес не был таким пустым"... Зато во время карантина он наверняка напишет и уже новые песни, добавив их тоже к альбому "1990"...

Robert Сray Band, That s What I Heard, Apple Music, 2020

Ровно 40 лет назад певец и гитарист Роберт Крэй выпустил свой дебютный альбом. Именно этого артиста отныне благодарит весь мир за то, что в конце ХХ века, как писали критики, "он спас блюз от коммерческого вымирания". Таких похвал Крэй удостоился за диск 1986 года Strong Persuader. C тех пор он комбинирует блюз, южное буги, винтажный соул и классический рит-энд-блюз. И не ограничивается стандартным 12-тактным блюзом, предназначенным для баров.

Новый альбом звучит очень комфортно, смачно, пусть и непритязательно. Зато страстно и захватывающе. С пылкой лирикой и соул-грувами.

Да, может быть, Роберт Крэй снова не показал, что он лучший в мире блюз-гитарист (здесь пальму первенства делят Джо Бонамасса и Эрик Клэптон). Зато никто не умеет так соединять не сочетаемое и охватывать необъятное, как он.