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20.03.2020 15:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Океанологи рассказали о росте числа паразитов в рыбе для суши в 300 раз

Текст: Лариса Ионова
Фото: Александр Ленин / РГ Фото: Александр Ленин / РГ
Фото: Александр Ленин / РГ

Американские океанологи Вашингтонского университета отмечают, что в тканях тела океанических рыб, которые применяются для приготовления суши и других блюд с сырой рыбой, стало слишком много паразитических червей - нематод. По сравнению с семидесятыми годами прошлого века их стало в триста раз больше, сообщается в научном журнале Global Change Biology.

В последние годы отмечаются ускоряющиеся темпы эпизоотических и зоонозных заболеваний. Является ли этот явный рост заболеваемости следствием возросших усилий по наблюдению и отбору проб или же он вызван фактическим увеличением численности паразитов и патогенов?

Фото: iStock
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В Мировом океане обитают сотни видов паразитических червей. Как и все паразиты, они живут за счет крупных млекопитающих и птиц. Паразиты откладывают свои личинки в тело рыб, которых поедают их конечные хозяева, и вместе с пищей попадают в организм более крупного хозяина.

Ученые с помощью собранных за полвека данных проследили путь паразитических червей из рода Anisakis и рода Pseudoterranova. Они заселяются в морскую рыбу, та становится добычей китов и дельфинов, и в конечном итоге паразиты расселяются в организме последних. Результаты исследования удивили и самих ученых, когда они пришли к выводу, что число паразитов Anisakis выросла в триста раз. Кстати, нематоды вызывают заболевание анисакидоз и передаются человеку в недоваренных и сырых морских морепродуктах.

В Мировом океане обитают сотни видов паразитических червей. Как и все паразиты, они живут за счет крупных млекопитающих и птиц. Паразиты откладывают свои личинки в тело рыб, которых поедают их конечные хозяева, и вместе с пищей попадают в организм более крупного хозяина.

Причиной роста "червивости" ученые называют запрет в прошлом веке китобойного промысла, в результате чего в океане восстановлена численность популяции некоторых видов морских млекопитающих, на которых паразитируют эти черви. А вовсе не глобальное потепление, как считалось раньше, ведь численность Pseudoterranova, которые паразитируют на морских котиках, осталось на прежнем уровне.

Это может иметь последствия для здоровья человека, здоровья морских млекопитающих и прибыльности рыболовства.

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