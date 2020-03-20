Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 61-ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О негосударственных пенсионных фондах" по вопросам назначения негосударственных пенсий"

Принят Государственной Думой 5 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 11 марта 2020 года

Статья 1

Внести в статью 10 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2013, N 52, ст. 6975) следующие изменения:

1) в части первой слова "пенсионные основания, установленные на момент заключения указанных договоров законодательством Российской Федерации" заменить словами "основания приобретения участником права на получение негосударственной пенсии, установленные указанными договорами в соответствии с настоящим Федеральным законом";

2) дополнить новыми частями второй - четвертой и частью пятой следующего содержания:

"Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами в соответствии с частями третьей - пятой настоящей статьи.

Пенсионными договорами может быть установлен возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, превышающий возраст, установленный частью второй настоящей статьи, но не свыше возраста, установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", по достижении которого участники приобретают право на страховую пенсию по старости.

Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам ранее достижения возраста, предусмотренного частями второй и третьей настоящей статьи, приобретают участники из числа лиц, указанных в части 1 статьи 30, статье 31, части 1 статьи 32, части 2 статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", по достижении возраста или при наступлении срока, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 года, и при соблюдении условий, дающих право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (наличие необходимого страхового стажа и (или) стажа на соответствующих видах работ и установленной величины индивидуального пенсионного коэффициента).

Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам ранее достижения возраста, указанного в частях второй и третьей настоящей статьи, приобретают участники из числа лиц, для которых частью 1 статьи 9, статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" либо Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" предусмотрено право на получение страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца либо пенсии по государственному пенсионному обеспечению до достижения возраста, установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", при соблюдении условий, дающих право на назначение страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца либо пенсии по государственному пенсионному обеспечению, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент заключения пенсионного договора.";

3) часть вторую считать частью шестой;

4) дополнить частью седьмой следующего содержания:

"Негосударственная пенсия назначается участнику при наличии средств, учтенных на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения, со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на получение указанной пенсии.";

5) части третью и четвертую считать соответственно частями восьмой и девятой.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Действие положений статьи 10 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие из договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных в период с 1 января 2019 года до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. В случае, если указанные договоры не будут приведены сторонами в соответствие с требованиями статьи 10 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (в редакции настоящего Федерального закона), к отношениям сторон указанных договоров с момента их заключения применяются положения, установленные статьей 10 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин