Перенесенный на 2021 год ЧЕ по футболу будет называться Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу, который перенесен на следующий год, сохранит свое официальное название Евро-2020.

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение о переносе финальной части чемпионате Европы из-за распространения коронавируса. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля нынешнего года, а в следующем состоится с 11 июня по 11 июля.

"Мы верим, что хозяева не изменятся и чемпионат останется верен оригинальной идее: отпраздновать 60-летие Евро всеевропейским турниром. Чемпионат по-прежнему будет называться УЕФА Евро-2020", - говорится в сообщении на сайте УЕФА.

Турнир состоится в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

С решением о переносе чемпионата Европы согласились все 55 национальных ассоциаций, профсоюз футболистов FIFPro, представители европейских лиг и клубов.